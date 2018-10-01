Госдеп заявил об "историческом шансе" Македонии на интеграцию с Западом

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Госдепартамент США приветствует итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии, говорится в заявлении ведомства.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают полную реализацию соглашения, которая позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС, способствуя региональной стабильности, безопасности и процветанию", — заявили в госдепе.
Более 90% проголосовавших на консультативном референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент. При этом явка на референдуме составила 36,36%, при минимальном пороге в 50%. Хотя соглашение о переименовании решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.