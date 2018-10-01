Индия подарит России "винтажные" МиГ-21, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На саммите между Россией и Индией, который пройдет с 4 по 5 октября в Нью-Дели, премьер-министр Индии Нарендра Моди подарит российскому президенту Владимиру Путину "винтажные" самолеты МиГ-21, пишет издание The Hindu.

Сообщается, что Москве по запросу Министерства обороны России передадут три самолета этой модели, один из которых будет МиГ-21БИС (тип-75), а другие два — МиГ-21ФЛ (тип 77).

Самолеты передадут в пригодном для полета состоянии, а расходы на транспортировку возьмет на себя российская сторона. Они получат новые регистрационные номера и могут в дальнейшем использоваться для "винтажных" полетов. Однако, как считает издание, на данный момент неясно, каким образом Россия будет их применять.

Как отмечает издание, этот подарок является символом, призванным продемонстрировать дружбу и широкое стратегическое партнерство между двумя странами в нынешних геополитических условиях.

МиГ-21 является самым распространенным сверхзвуковым военным самолетом в истории авиации. Он выпускался серийно в СССР с 1959 по 1985 год, а также в Чехословакии, Индии и Китае. По некоторым оценкам, в общей сложности в мире было выпущено около 11,5 тысяч самолетов данной модели. Миг-21 состоит на вооружении армий более 50 стран.