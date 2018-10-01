Число пострадавших из-за тайфуна "Трами" в Японии превысило 100 человек

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Число пострадавших из-за шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" в Японии, превысило 100 человек, один человек погиб, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 84 пострадавших и одном пропавшем без вести.

Как сообщает телеканал, еще двое числятся пропавшими без вести.

Токийская энергетическая компания сообщила, что более 510 тысяч домов остались без электричества в районах Канто (вокруг Токио) и Косинъэцу (по соседству).

Телеканал добавляет, что власти отдали распоряжение об эвакуации 180 тысяч людей в центральной и западной части Японии, а также на северном острове Хоккайдо.

По данным главного метеорологического агентства страны, "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в ночь на воскресенье обрушился на префектуру Вакаяма на юго-западе главного японского острова Хонсю. Скорость ветра в центре равна 40 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "сильный" и предупреждают о сильном штормовом ветре, который сопровождает тайфун.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 60 километров в час и, как ожидается, к утру понедельника пройдет по центральным, восточным и северо-восточным районам Хонсю и уйдет в сторону Курильских островов. Были отменены более 1 тысячи внутренних авиарейсов. Руководство международного аэропорта "Кансай", который пострадал при тайфуне "Джеби", решило приостановить работу двух взлетно-посадочных полос. Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами. Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.

Ожидается, что за сутки в зоне тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города, как Осака, Киото, Кобэ — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров.

Специалисты предупреждают о волнах высотой до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней из-за ливней.