Глава МИД Британии призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную СССР"

ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу".
Он обрушился с критикой на политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз "наказывает" Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. Ранее страны Евросоюза отклонили так называемый "план Чекерс" британского премьера Терезы Мэй, предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Решение ЕС, по сути, завело переговоры в тупик за полгода до выхода Британии из Евросоюза.
Он раскритиковал предложения Евросоюза по сохранению Северной Ирландии в Таможенном союзе во имя выполнения Соглашения Страстной Пятницы, заявив, что Британия никогда не согласится на появление границы на своей территории.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.