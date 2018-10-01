Глава МИД Британии призвал ЕС не превращаться в тюрьму, "подобную СССР"

ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, "подобную Советскому Союзу".

"Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать", — сказал Хант, выступая в воскресенье на съезде Консервативной партии.

Он обрушился с критикой на политику ЕС на переговорах с Британией по Brexit, заявил, что Евросоюз "наказывает" Соединенное Королевство за его решение покинуть объединение. Ранее страны Евросоюза отклонили так называемый "план Чекерс" британского премьера Терезы Мэй, предполагавший создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Решение ЕС, по сути, завело переговоры в тупик за полгода до выхода Британии из Евросоюза.

"Урок, который нам преподносит история, ясен. Если вы превратите Евросоюз в тюрьму, желание уйти не будет уменьшаться, а будет расти. И мы не будем единственным узником, который захочет сбежать. Если вы отвергнете руку дружбы, которую вам протянула наш премьер-министр, вы повернетесь спиной к партнерству, которое дало Европе большую безопасность, большую свободу и больше возможностей, чем когда-либо в истории", — подчеркнул Хант.

Он раскритиковал предложения Евросоюза по сохранению Северной Ирландии в Таможенном союзе во имя выполнения Соглашения Страстной Пятницы, заявив, что Британия никогда не согласится на появление границы на своей территории.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.