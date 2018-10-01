В Еврокомиссии оценили итоги референдума в Македонии

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по соседства ЕС Йоханнес Хан заявил, что референдум в Македонии показал "широкую поддержку" евроатлантическому выбору страны, и призвал политических лидеров уважать это решение.

Консультативный референдум в Македонии прошел в воскресенье при низкой явке. При этом более 90% участников референдума поддержали переименование своей страны в Северную Македонию, о котором ранее договорились Скопье и Афины. Хотя соглашение о переименовании решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.

"Поздравляю тех граждан, которые проголосовали на сегодняшнем консультативном референдуме и воспользовались своими демократическими свободами. При очень значительном голосовании за существует широкая поддержка Преспанскому соглашению (о переименовании) и евроатлантическому пути страны", — заявил еврокомиссар в воскресенье, реагируя на первые результаты референдума.

"Теперь я ожидаю от всех политических лидеров уважения этого решения и принятия его с максимальной ответственностью и единством по всем партийным линиям в интересах страны", — добавил он.

Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил вечером в воскресенье премьер Македонии Зоран Заев. Явка на референдуме составила 36,36%, при минимальном пороге в 50%.