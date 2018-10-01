Премьер Македонии прокомментировал исход референдума

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил вечером в воскресенье премьер Македонии Зоран Заев.

"Это серьезный вклад, камень в основание будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС", — заявил он в пресс-центре кампании в поддержку референдума.

Он добавил, что в ближайшие недели в парламенте попытается собрать большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинам. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, вновь заявил македонский лидер.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.