Премьер Македонии прокомментировал исход референдума

СКОПЬЕ, 1 окт – РИА Новости. Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил вечером в воскресенье премьер Македонии Зоран Заев.
Он добавил, что в ближайшие недели в парламенте попытается собрать большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинам. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, вновь заявил македонский лидер.
Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.