Обвинившую Кавано в домогательствах американку уличили во лжи

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Обвинившая кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано в сексуальных домогательствах американка Джулия Светник сама была уличена во вранье и нарушении корпоративных правил, сообщает местная газета The Oregonian.

Женщине грозило серьёзное судебное разбирательство в 2000-х годах по итогам служебной проверки в компании Webtrends, но стороны разошлись полюбовно. Светник уволилась, а компания отозвала иск.

По данным издания, женщина была вынуждена уволиться из технологической компании в Орегоне "из-за ненадлежащего поведения". В частности, как выяснили СМИ, Светник заявляла, что является студенткой университета Джона Хопкинса, что было неправдой, а также умышленно ввела в заблуждение компанию о своём карьерном росте. Она обвиняла своих коллег в ненадлежащем поведении сексуального характера в отношении клиентов компании. При этом сама была замечена в недопустимом поведении с двумя мужчинами, которые работали в этой компании.

По итогам служебного расследования орегонская компания Webtrends выяснила, что Светник действительно нарушала корпоративную этику, а ее обвинения в отношении коллег не подтвердились. Газета уточняет, что компания отказалась от иска против Светник через месяц. Та в свою очередь из этой компании уволилась.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет большую роль в США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили против кандидатуры Кавано. После этого три женщины одна за другой обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу давала как одна из предполагаемых жертв Кристин Блейзи Форд, так и сам Кавано.

Формальной причиной для этого была утечка письма Форд в американские СМИ, что вызвало широкий общественный резонанс. При этом сенатор Дайана Файнстайн, которая располагала этим письмом и не сообщила о нем другим членам комитета, категорически отрицает причастность к этой утечке в СМИ. В результате в пятницу судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против Кавано обвинений. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования. Ранее стало известно, что Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано, оно должно занять не больше недели.