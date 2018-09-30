Министр обороны Греции заявил о провале референдума в Македонии

АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости. Референдум о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония провалился, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос, который является ярым противником соглашения между Афинами и Скопье.
"Когда я говорил о провале референдума, меня бранили. Сейчас с таким участием в соответствии со статьями 73, 74 конституции этой страны он является несостоявшимся и 68% граждан отменили соглашение", — написал Камменос в твиттере.
Тем, кто не согласен с этим, он посоветовал читать конституцию.
"Читайте их конституцию. Не существует консультативных референдумов", — подчеркнул министр.
По последним данным на сайте Государственной избирательной комиссии Македонии, явка на референдуме составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.