Министр обороны Греции заявил о провале референдума в Македонии

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости. Референдум о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония провалился, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос, который является ярым противником соглашения между Афинами и Скопье.

Референдум в Македонии прошел в воскресенье при низкой явке населения. Хотя соглашение между Афинами и Скопье решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот. Камменос ранее заявил, что если договор поступит для ратификации в греческий парламент, он готов с партией выйти из коалиции, развалить правительство и спровоцировать политический кризис.

"Когда я говорил о провале референдума, меня бранили. Сейчас с таким участием в соответствии со статьями 73, 74 конституции этой страны он является несостоявшимся и 68% граждан отменили соглашение", — написал Камменос в твиттере.

Тем, кто не согласен с этим, он посоветовал читать конституцию.

"Читайте их конституцию. Не существует консультативных референдумов", — подчеркнул министр.

По его словам, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, требовавший провести досрочные выборы из-за разногласий между партнерами по правительственной коалиции по Преспанскому соглашению, "должен извиниться, что хотел остановить благосостояние греков и правительство".

По последним данным на сайте Государственной избирательной комиссии Македонии, явка на референдуме составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.