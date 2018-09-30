В Македонии на референдуме обработали данные с 54% участков

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Македонии сообщила, что после обработки данных почти с 54% участков более 90% участников референдума выступили за переименование Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.

"Явка составила 34,9% избирателей, после обработки материала с 53,74% участков 90,83% проголосовали "за" и 6,17% "против", — сообщил избирком.

Всего в плебисците участвовали 299,5 тысячи человек из 1,8 миллиона избирателей.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.