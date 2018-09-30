СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Македонии сообщила, что после обработки данных почти с 54% участков более 90% участников референдума выступили за переименование Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.
Всего в плебисците участвовали 299,5 тысячи человек из 1,8 миллиона избирателей.
Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.