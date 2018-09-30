В Греции отметили противоречивость итогов референдума в Македонии

АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция уважает итоги референдума в бывшей югославской Республике Македония, считает их противоречивыми и считает, что следующие шаги требуют трезвости со всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения, заявил МИД Греции.
"Греция следит внимательно и на должном расстоянии за развитием ситуации в дружественной стране, в бывшей югославской Республике Македония. Остается приверженной Преспанскому соглашению", — говорится в заявлении греческого МИД по итогам референдума.
Министерство иностранных дел Греции считает, что в целом настроение национализма и недоверия, ежедневные "фальшивые новости" и безграничный фанатизм не позволяют трезво оценить "большие преимущества соглашения и мешают взаимопониманию между народами и сотрудничеству ради их развития.
"В то время как история должна быть школой, а не тюрьма, экстремальный и агрессивный национализм в нашем регионе, безответственность по отношению к будущему региона, стереотипы ирредентизма, не дают перспективы для региона в целом", — заявили Афины.
"Следующие шаги требуют трезвости со всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения", — говорится в заявлении МИД Греции.
По последним данным на сайте Государственной избирательной комиссии, явка составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.