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В мире

В Греции отметили противоречивость итогов референдума в Македонии

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Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (91)
(обновлено: 22:38 30.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПлакат, против голосования на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018Плакат, против голосования на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция уважает итоги референдума в бывшей югославской Республике Македония, считает их противоречивыми и считает, что следующие шаги требуют трезвости со всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения, заявил МИД Греции.

Вооруженные полицейские. Архивное фото
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
В Македонии на референдуме мужчина напал на полицейских
В воскресенье в Македонии при низкой явке населения прошел референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения с Грецией. Соглашение решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот референдуму.

"Греция следит внимательно и на должном расстоянии за развитием ситуации в дружественной стране, в бывшей югославской Республике Македония. Остается приверженной Преспанскому соглашению", — говорится в заявлении греческого МИД по итогам референдума.

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер Македонии назвал референдум о переименовании страны успешным
"Результаты референдума в бывшей югославской Республике Македония, которые являются консультативными и не являются частью обязательных условий Преспанского соглашения, противоречивы. Большой перевес "Да", но без соответствующего участия (в голосовании). Большая часть общества соседней страны поддержала соглашение. Но значительная часть встретила его со скептицизмом. Греция уважает выбор граждан бывшей югославской Республики Македония", — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Греции считает, что в целом настроение национализма и недоверия, ежедневные "фальшивые новости" и безграничный фанатизм не позволяют трезво оценить "большие преимущества соглашения и мешают взаимопониманию между народами и сотрудничеству ради их развития.

"В то время как история должна быть школой, а не тюрьма, экстремальный и агрессивный национализм в нашем регионе, безответственность по отношению к будущему региона, стереотипы ирредентизма, не дают перспективы для региона в целом", — заявили Афины.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Аналитик оценил последствия провала референдума о переименовании Македонии
По мнению Греции, растет необходимость равноправного сотрудничества в регионе, главенства культуры демократического диалога, культуры достижения согласия и справедливых компромиссов. "Возражения против Преспанского соглашения оказались неверными и ошибочными", — считает Греция.

"Следующие шаги требуют трезвости со всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения", — говорится в заявлении МИД Греции.

По последним данным на сайте Государственной избирательной комиссии, явка составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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