Лидер оппозиции заявил о провале референдума о переименовании Македонии

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС провалился, заявил глава крупнейшей оппозиционной македонской партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.
Мицкоски и представители руководства ВМРО-ДПМНЕ публично отказались участвовать в волеизъявлении.
По последним, но не оглашенным данным на сайте Государственной избирательной комиссии, явка составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным
"Это — Македония. Здесь живут македонцы, наша идентичность — македонская, наш язык — македонский, наши предки — македонцы, такими же будут и наши будущие поколения… Народ сказан "нет" манипуляциям нынешней власти с НАТО и ЕС", — заявил лидер оппозиции журналистам и сторонникам в штабе партии.
По его словам, "народ совершил свой нравственный суд — Заев и его правительство лишены легитимности".
Премьер Зоран Заев ранее поздравил граждан с успехом референдума, демократии и "европейской Македонии".