Лидер оппозиции заявил о провале референдума о переименовании Македонии

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

На участке для голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС провалился, заявил глава крупнейшей оппозиционной македонской партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Мицкоски и представители руководства ВМРО-ДПМНЕ публично отказались участвовать в волеизъявлении.

По последним, но не оглашенным данным на сайте Государственной избирательной комиссии, явка составила 34,59%, из которых 90,85% проголосовали "За". Однако законодательства Македонии требует преодоления барьера явки, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным

"Это — Македония. Здесь живут македонцы, наша идентичность — македонская, наш язык — македонский, наши предки — македонцы, такими же будут и наши будущие поколения… Народ сказан "нет" манипуляциям нынешней власти с НАТО и ЕС", — заявил лидер оппозиции журналистам и сторонникам в штабе партии.

"Мы их победим, потому что это сейчас — поражение не только договора с Грецией, но и криминала во власти, подставных тендеров, уничтоженной экономики, брошенных проектов в здравоохранении, образовании… невыполненных обещаний, выпущенных на свободу преступников, нарушенного покоя и безопасности", — указал Мицкоски.

По его словам, "народ совершил свой нравственный суд — Заев и его правительство лишены легитимности".

Премьер Зоран Заев ранее поздравил граждан с успехом референдума, демократии и "европейской Македонии".