Захарова прокомментировала информацию СМИ о "ребрендеринге" Солсбери

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о "ребрендеринге" британского Солсбери после истории с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее газета Guardian сообщила, что власти Солсбери обратились к команде специалистов по "ребрендингу" с просьбой помочь в создании нового образа города, оказавшегося в центре мирового внимания из-за истории с отравлением Скрипалей. Ожидается, что специалисты попытаются создать новый образ города, который позволит изменить представления потенциальных туристов о Солсбери и преодолеть снижение туристического потока.

"Учитывая, что эта утечка появилась в Guardian, неужели опять речь идет о специалистах по смене имиджа британских городов — Главном ребрендинговом управлении? Видимо, скоро на карте может появиться Нью-Химки или Новичок-сити. А как бы вы помогли солсберецким с изменением образа? Референдум пока не предлагать — как сказал Сергей Лавров, заняты Каталонией", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По данным Guardian, в совете графства Уилтшир отметили, что все оцепленные ранее заведения в центре Солсбери "были очищены и не представляют угрозы". Совет также надеется, что ряд мероприятий, в том числе продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, помогут восстановить доверие к городу и стимулируют поток туристов.

© Фото : Metropolitan Police Родственница Скрипалей рассказала, что знает, кто такие Петров и Боширов В марте в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия. Москва это категорически отрицает и не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал это предложение.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами. Россия вновь призвала Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

