МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил Владимира Путина за то, что тот якобы "сделал Украину более европейской страной".
"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности", — заявил он.
Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна "никогда не вернется в российскую империю".
"Смешные попытки"
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Киеву необходимо соответствовать ряду критериев, что в ближайшие годы не представляется возможным. В Раде попытки власти привести Украину в Евросоюз и НАТО называли смешными. Так, по мнению депутата Виктора Бондаря, стремление Порошенко к евроинтеграции "выставляет страну в невыигрышном свете".