МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала CNN поблагодарил Владимира Путина за то, что тот якобы "сделал Украину более европейской страной".

По словам Порошенко, пять лет назад евроинтеграцию Украины поддерживали только 33 процента населения, а сейчас — 74.

"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности", — заявил он.

Резюмируя, глава Украины пообещал, что его страна "никогда не вернется в российскую империю".

"Смешные попытки"

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства, а спустя два года определил вступление в НАТО целью внешний политики страны. В начале сентября этого года Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Киеву необходимо соответствовать ряду критериев, что в ближайшие годы не представляется возможным. В Раде попытки власти привести Украину в Евросоюз и НАТО называли смешными. Так, по мнению депутата Виктора Бондаря, стремление Порошенко к евроинтеграции "выставляет страну в невыигрышном свете".