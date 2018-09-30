Премьер Македонии назвал референдум о переименовании страны успешным

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Участник голосования на референдуме по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС прошел в воскресенье успешно, заявил премьер страны Зоран Заев — фактический лидер коалиции "Выйди (на голосование) "За" европейскую Македонию".

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Македонией, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Глава македонского правительства возглавил кампанию "Выйди (на голосование) За! европейскую Македонию" в поддержку позитивного исхода референдума. Премьер и глава МИД Никола Димитров неоднократно отмечали, что при консультативном референдуме важен не преодоленный ценз, а "ощутимое большинство".

"Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим – нашей страны и всех граждан", — заявил Заев в пресс-центре коалиции.

Он добавил, что ожидает в ближайшие часы результаты голосования, в котором "большинство выступит за европейскую Македонию". Заев отметил, что в дальнейшем вопрос будет рассматриваться в парламенте. Премьер уточнил, что если оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ не поддержит "волю большинства граждан", то в стране пройдут парламентские выборы.

Ожидается, что при любом исходе принятие изменений в конституции, необходимое по договору с Грецией после референдума, будет внесено на рассмотрение парламентом, где партии Заева потребуется большинство в 81 голос из 120 для их принятия. Сейчас правящая коалиция официально располагает 69 мандатами. Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 1 миллион 806 тысяч 336 избирателей. Волеизъявление прошло в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.