Премьер Македонии назвал референдум о переименовании страны успешным

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Референдум о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС прошел в воскресенье успешно, заявил премьер страны Зоран Заев — фактический лидер коалиции "Выйди (на голосование) "За" европейскую Македонию".
Глава македонского правительства возглавил кампанию "Выйди (на голосование) За! европейскую Македонию" в поддержку позитивного исхода референдума. Премьер и глава МИД Никола Димитров неоднократно отмечали, что при консультативном референдуме важен не преодоленный ценз, а "ощутимое большинство".
"Сегодня мы имели успех демократии, успех европейской Македонии. Успех был общим – нашей страны и всех граждан", — заявил Заев в пресс-центре коалиции.
Он добавил, что ожидает в ближайшие часы результаты голосования, в котором "большинство выступит за европейскую Македонию". Заев отметил, что в дальнейшем вопрос будет рассматриваться в парламенте. Премьер уточнил, что если оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ не поддержит "волю большинства граждан", то в стране пройдут парламентские выборы.
Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.