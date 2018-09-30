ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде Консервативной партии, в очередной раз пригрозил России, что она заплатит "высокую цену" в случае применения химического оружия.

"При консервативном правительстве у Великобритании очень простое сообщение для Кремля: если вы попытаетесь запугивать эту страну, если вы будете использовать химическое оружие и не будете подчиняться международным правилам, цена всегда будет очень высокой", — сказал Хант.