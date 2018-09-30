ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая на съезде Консервативной партии, в очередной раз пригрозил России, что она заплатит "высокую цену" в случае применения химического оружия.
"При консервативном правительстве у Великобритании очень простое сообщение для Кремля: если вы попытаетесь запугивать эту страну, если вы будете использовать химическое оружие и не будете подчиняться международным правилам, цена всегда будет очень высокой", — сказал Хант.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами. Россия вновь призвала Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.