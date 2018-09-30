Британия анонсировала новую арктическую стратегию из-за "российской угрозы"

ЛОНДОН, 30 сен – РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил в воскресенье о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, задуманной в значительной степени как реакция на "угрозу" со стороны России.
"Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения", — говорится в заявлении Уильямсона, в воскресенье на съезде Консервативной партии в очередной раз назвавшего Россию одной из ключевых угроз безопасности Великобритании.
Новая стратегия, отмечает министр, поставит Арктику и Крайний Север в центр стратегии по обеспечению безопасности Соединенного Королевства.
В настоящее время британские морпехи ежегодно принимают участие в учениях в Норвегии, а в рамках новой арктической стратегии они будут вместе с норвежскими военнослужащими проходить обучение на долгосрочной основе и будут участвовать в реализации оборонной стратегии Норвегии.
"Также стратегия расширит наши обязательства в рамках НАТО, и в 2019 году четыре самолета Королевских ВВС Typhoon впервые будут патрулировать воздушное пространство Исландии. Это позволит Великобритании работать вместе с союзниками над противостоянием воздушным угрозам евроатлантической безопасности. Также эта миссия даст Королевским ВВС уникальную возможность проверить свои силы в других климатических условиях", — указал министр.
Также британские субмарины будут чаще участвовать в операциях подо льдами, отметил Уильямсон.
В начале нынешнего года комитет по обороне палаты общин начал обсуждение стратегии Великобритании по действиям в Арктике в условиях активизации в этом регионе России. В частности, парламентарии интересовались возможностями размещения вооруженных сил и боевых систем в регионе.
Специально для слушаний аналитический институт Oxford Research Group, занимающийся исследованием вопросов обороны и внешней политики, подготовил материалы, в которых Арктика называется потенциальной зоной будущего конфликта. В качестве объяснения необходимости усиления британской войсковой группировки в Арктике исследователи называют модернизацию российских вооруженных сил и "возросшую активность России в Арктике".
Представитель посольства РФ в Великобритании заявлял в августе, что Россия рассматривает Арктику "как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех". Он отмечал, что в арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов, Россия всегда была и остается открыта для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона.