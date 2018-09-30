США готовы помочь Индонезии в ликвидации последствий землетрясения

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты выразили готовность помочь Индонезии в преодолении последствий землетрясения, которое произошло 28 сентября, говорится в заявлении госдепартамента.
"Миссия США в Индонезии внимательно следит за ситуацией и не получала сообщений о пострадавших гражданах США. Соединенные Штаты и Индонезия являются стратегическими партнерами и друзьями, и мы готовы оказать помощь в преодолении последствий землетрясения", — добавляется в заявлении.
Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.