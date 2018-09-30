В Японии число пострадавших при тайфуне "Трами" превысило 80 человек

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за шквалистого ветра, вызванного прохождением мощного тайфуна "Трами" на юге Японии, выросло до 84, еще один человек числится пропавшим без вести, передает телеканал NHK.
高知市で突風か 住宅11棟で被害 けが人なし #nhk_news https://t.co/xfoPZlAxbF— NHKニュース (@nhk_news) 30 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось о 71 пострадавшем. Поступают сообщения о паводках, перевернутых автомобилях, сорванных крышах домов и поваленных деревьях. Рекомендации или приказ об эвакуации передали более чем 4,3 миллиона человек. Без электроэнергии остаются десятки тысяч домов.
Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 60 километров в час и, как ожидается, к утру понедельника пройдет по центральным, восточным и северо-восточным районам главного японского острова Хонсю и уйдет в сторону Курильских островов. Согласно последним данным, отменено 1126 внутренних авиарейсов. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби", решило приостановить работу двух взлетно-посадочных полос с 11 часов по местному времени (05.00 мск). Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами. Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.
Специалисты предупреждают о волнах высотой до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.