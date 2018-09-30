В Словакии арестовали четырех фигурантов дела об убийстве журналиста

Свечи в память убитого словацкого корреспондента Яна Куциака и его подруги Мартины Куснировой в Братиславе, Словакия. Архивное фото

Свечи в память убитого словацкого корреспондента Яна Куциака и его подруги Мартины Куснировой в Братиславе, Словакия. Архивное фото

ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Суд в словацком городе Банска-Бистрица в воскресенье арестовал всех четырех задержанных по делу об убийстве журналиста Яна Куциака, сообщил журналистам прокурор Владимир Туран.

В конце февраля в Словакии разразился политический кризис, связанный с убийством 27-летнего журналиста Куциака, который расследовал связи политиков с преступным миром. После массовых митингов и критики со стороны президента Андрея Киски, оппозиции и депутатов Европарламента свои посты покинули некоторые влиятельные сотрудники аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, глава полиции, а также премьер Роберт Фицо. Как выяснила полиция, журналист был убит двумя выстрелами в сердце из пистолета калибра 9 миллиметров, его невеста была застрелена одним выстрелом в голову.

В субботу полиция в рамках расследования дела об убийстве Куциака предъявила обвинения жительнице Комарно Алене Жужовой. Днем ранее подобные обвинения были предъявлены трем мужчинам, задержанным в городе Коларово. Речь идет о бывшем следователе полиции Томаше Сабо, его двоюродном брате и бывшем военном Мирославе Марчеке, а также о Золтане Андруско. По данным СМИ, полиция считает Жужову заказчиком убийства.

"Судья удовлетворил просьбу прокурора управления спецпрокуратуры на арест задержанных. Поводом для этого является опасение, что на свободе они могли бы продолжать свою преступную деятельность и оказывать влияние на ход следствия и свидетелей", — сказал Туран, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.