Принц Кентский посетил Россию вопреки запрету королевской семьи, пишут СМИ

Принц Майкл Кентский во время выступления оркестра Северная симфония в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа в Санкт-Петербурге

Принц Майкл Кентский во время выступления оркестра Северная симфония в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Москву в сентябре посетил принц Кентский Майкл, сообщила газета Sun.

По информации издания, он сделал это вопреки запрету королевской семьи на посещение России после отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Отмечается, что принц посетил на минувшей неделе присутствовал на открытии международной школы Brookes.

Кроме того, член королевской семьи связан с Москвой деловыми контактами и имеет 16 благотворительных организаций и финансовых институтов в России. Его представитель подтвердил, что принц приезжал на открытие школы.

Перед чемпионатом мира по футболу, который впервые прошел в России летом, правительство Великобритании заявляло, что чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать турнир. Причиной послужила уверенность британской стороны в причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

"Отвлекают от проблем"

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, для чего британские политики практически ежедневно прибегают к антироссийским заявлениям.

По его словам, Лондон стремится к первенству в антироссийском клубе на фоне обострения отношений США с собственными союзниками. Он отметил, что Британия пытается преследовать при этом внешнеполитические цели.

Кроме того, по его мнению, своими антироссийскими выпадами Лондон пытается решить и внутриполитические проблемы.

Специалист напомнил, что в Британии достаточно широко идет дискуссия по поводу выхода из Евросоюза. Когда это случится, Лондон будет занимать некое новое место в системе международных отношений, добавил он.

"И зачастую темой России политики в Великобритании скрывают свою неспособность наладить внутриполитический диалог в стране и отвлекают население от внутренних проблем", — резюмировал он.