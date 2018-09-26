Политолог рассказал, зачем Британии первенство в "антироссийском клубе"

Посол РФ в Британии Александр Яковенко объяснил политику Лондона в отношении Москвы. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, для чего британские политики практически ежедневно прибегают к антироссийским заявлениям.

Британские политики взяли за моду набирать политические очки, упражняясь в оскорбительной антироссийской риторике, при этом Лондон, претендуя на лидерство в деле "сдерживания России", пытается продемонстрировать свою полезность для Запада, считает посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Официальный Лондон, к сожалению, продолжает разыгрывать антироссийскую карту, выдвигает претензии на лидерство в деле "сдерживания России", пытаясь тем самым продемонстрировать свою "полезность" для общезападного лагеря. Правительство тори активно использует пресловутый фактор мнимой "российской угрозы" как на международной арене, так и для "внутреннего потребления", используя для этого любые удобные поводы, такие как "дело Скрипалей", убийство в Лондоне российского гражданина Глушкова, кризисные ситуации в Сирии и на Украине, сюжет с "вмешательством в демократические процессы на Западе"", – заявил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, британские политики "взяли за моду набирать политические очки, упражняясь в оскорбительной антироссийской риторике".

"На этой стезе уже успели себя проявить премьер-министр Тереза Мэй, министр иностранных дел Джон Хант и его предшественник Борис Джонсон… не говоря уже о рядовых депутатах Палаты общин. Хотя из Лондона временами звучат утверждения о заинтересованности в сохранении диалога, на деле мы видим лишь монолог, к тому же сопровождающийся оскорбительными выпадами. Как это ни прискорбно, но в нынешних условиях британцы вряд ли откажутся от подобной линии в отношении России", – заметил Яковенко.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, для чего британские политики практически ежедневно прибегают к антироссийским заявлениям.

"Европейские страны за много лет привыкли действовать с США в едином антироссийском русле. Безусловно, Великобритания в сложившихся условиях международных отношений пытается взять лидерство в антироссийской политике Запада. Британии вообще привычно выступать с антикремлевских внешнеполитических позиций. И, конечно, на фоне того, что США обостряют отношения с собственными союзниками, Великобритания в некотором смысле стремится к первенству в антироссийском клубе, преследуя свои внешнеполитические цели", – сказал Иван Мезюхо.

Кроме того, по его мнению, своими антироссийскими выпадами Лондон пытается решить и внутриполитические проблемы.

"Не секрет, что в Великобритании сейчас достаточно широко идет дискуссия по поводу условий Brexit'a, к тому же можно сказать, что Великобритания сейчас будет занимать некое новое место в системе международных отношений. И зачастую темой России политики в Великобритании скрывают свою неспособность наладить внутриполитический диалог в стране и отвлекают население от внутренних проблем. То есть тема России используется в Великобритании и для внутриполитических целей", – отметил Иван Мезюхо.