В Греции анархисты совершили рейд на резиденцию американского посла

АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости. Анархисты из организации "Рубикон" совершили рейд на резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта: на мотоциклах они подъехали к резиденции, разбросали листовки и скрылись, говорится в сообщении группировки на портале анархистских сообществ.

Джеффри Пайетт до назначения в Грецию был послом США в Киеве, при нем произошли события на Майдане и государственный переворот.

Резиденция американского посла расположена поблизости от главного управления полиции Аттики.

"Рубикон" заявил, что выступает против вовлечения Греции в новую военную ось на Ближнем Востоке.

"Это не только (американская авиабаза) Суда, откуда истребители взлетают для ударов. Вооруженные силы греческого государства теперь принимают активное участие в столкновениях. Фрегат "Элли", который долгое время патрулировал в Восточном Средиземноморье, шпионя за российскими силами, участвовал в недавнем воздушном ударе Израиля по иранским объектам в Сирии, что привело к уничтожению российского самолета с 15-ю погибшими офицерами, это не считая сирийцев и иранцев, убитых на земле", — говорится в заявлении.

Анархисты заявляют, что возможность чисто дипломатического решения конфликта уходит.

"Рубикон" заявил также о солидарности с тысячами заключенных в американских тюрьмах, которые борются со сложившейся в США системой.

Анархисты "Рубикона" десятки раз безнаказанно вторгались в различные организации, министерства, посольства и представительства иностранных компаний и организаций. Организация совершила более ста подобных нападений.

Подобные рейды были совершены на посольства Ирана, Израиля, Австрии, Саудовской Аравии. Ранее анархисты захватывали посольство Испании, разгромили офис британской неправительственной организации Oxfam, заявив о ее причастности к скандалу с педофилией.