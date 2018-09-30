В Кремле прокомментировали планы Вучича обратиться к России из-за Косово

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Кремле считают преждевременным обсуждать вопрос о поддержке Сербии после обострения в Косово, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

"Сначала должны состояться переговоры", — отметил пресс-секретарь.

По информации СМИ, глава Сербии Александр Вучич встретится с Владимиром Путиным 2 октября в Москве. Президент Сербии ранее заявил, что намерен обратиться к российскому коллеге за поддержкой.

В субботу президент Сербии приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности после того, как несколько десяткой бойцов косовского спецназа заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе", контролируемого Белградом.

Реакция Евросоюза

Ситуация на границе Сербии и Косово не осталась без внимания со стороны Евросоюза.

"Мы серьезно относимся к такого рода сообщениям и поддерживаем тесные контакты со всеми соответствующими сторонами", — заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза, уточнив, что речь идет о контактах и на местах, в том числе с KFOR.

При этом он также выразил надежду, что стороны будут реагировать "спокойно и сдержанно".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии, которая на тот момент состояла из Сербии и Черногории, авиацией НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербского населения из края. Также было уничтожению множество памятников сербской истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Израиль, Испания, Китай, Иран, Греция и ряд других стран.