В Горловке объявят траур в связи с гибелью детей, подорвавшихся на мине

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Однодневный траур объявят в понедельник в городе Горловка на Донбассе в связи с гибелью трех детей, подорвавшихся на мине, сообщил в своем канале в Telegram исполняющий обязанности главы города Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что на окраине Горловки в самопровозглашенной ДНР при подрыве на противопехотной мине погибли три ребенка, один ранен и находится в тяжелом состоянии.

"Завтра в Горловке будет объявлен однодневный траур, мы все скорбим", — говорится в сообщении.