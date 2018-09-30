Евросоюз выделил Индонезии полтора миллиона евро экстренной гумпомощи

Эвакуация раненых после землетрясения и цунами в аэропорту города Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018

Эвакуация раненых после землетрясения и цунами в аэропорту города Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018

БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия выделила первичную экстренную гуманитарную помощь в 1,5 миллиона евро", — говорится в релизе.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

Средства Евросоюза будут направлены на поддержку наиболее пострадавших, они пойдут на обеспечение их продовольствием, водой, медицинской помощью.

We are acting fast to channel emergency aid to those most affected in Indonesia. The EU is releasing €1.5 million in emergency aid to provide essential supplies such as food, shelter, water and sanitation and medical supplies → https://t.co/j9PB6cN7F2 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 30 сентября 2018 г.

​При этом ЕК готова предоставить дополнительную поддержку при необходимости и внимательно следит за развитием ситуации.

Евросоюз также активировал службу создания спутниковых карт местности в рамках системы Copernicus.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов.