В Индонезии авиадиспетчер во время землетрясения ценой жизни спас лайнер

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером, который, несмотря на землетрясение, остался на посту. Об этом сообщает Daily Mail.
Убедившись в том, что самолет в безопасности, молодой человек поспешил покинуть вышку, которая начала рушиться. На тот момент подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4.
Ему пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате чего он получил множественные повреждения внутренних органов.
В ближайшей больнице ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина умер, не дождавшись прибытия вертолета, который должен был госпитализировать его в медучреждение, располагающее более современным оборудованием.
Он всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.