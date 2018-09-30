В Японии более 4 миллионов человек могут покинуть свои дома из-за "Трами"

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Более 4,3 миллиона человек на юге и юго-западе Японии получили приказ или рекомендации эвакуироваться из-за мощного тайфуна "Трами", передает телеканал NHK.

По данным Главного метеорологического агентства страны, сейчас тайфун "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, находится между островом Кюсю и юго-западом главного японского острова Хонсю. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах — до 60 метров в секунду. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный" и предупреждают о рекордно сильном штормовом ветре, который сопровождает продвижение тайфуна.

Циклон продвигается на северо-восток со скоростью 45 километров в час и, как ожидается, в воскресенье пройдет по западным, центральным и восточным районам главного японского острова Хонсю.

Рекомендации об эвакуации получили 4 миллиона 72 тысячи человек, приказ немедленно эвакуироваться распространяется на 269 тысяч 234 человека. В результате шквалистого ветра и паводков из-за циклона уже пострадали не менее 77 человек, еще один числится пропавшим без вести. Несколько сотен тысяч домов остаются без электроэнергии. Закрыты магазины и развлекательные центры.

​Согласно последним данным, отменено 1126 авиарейсов, связывающих различные части страны. Руководство международного аэропорта Кансай, который пострадал при тайфуне "Джеби", приняло решение остановить работу двух взлетно-посадочных полос с 11 часов по местному времени (05.00 мск). Полностью отменено движение скоростных поездов "синкансэн" между Токио и западными и юго-западными регионами. Приостановлено движение рейсовых автобусов и паромного сообщения. Наблюдаются перебои в работе метро и пригородных поездов.

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, на Кюсю ожидается до 350 миллиметров осадков, в регионе Кинки, где расположены такие крупные города, как Осака, Киото, Кобэ — до 450 миллиметров, а в центральных и западных районах – до 250-300 миллиметров. Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 13 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней из-за проливных дождей.