МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Кремле считают преждевременным обсуждать вопрос о поддержке Сербии после обострения в Косово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

"Сначала должны состояться переговоры", — отметил пресс-секретарь.

По информации СМИ, глава Сербии Александр Вучич встретится с Владимиром Путиным 2 октября в Москве. Президент Сербии ранее заявил, что намерен обратиться к российскому коллеге за поддержкой.

Статус Косово

В субботу президент Сербии приказал привести вооруженные силы страны в состояние высшей боевой готовности после того, как несколько десяткой бойцов косовского спецназа заняли позиции около аккумуляционного озера ГЭС "Газиводе", контролируемого Белградом.

В 1999 году силы НАТО вмешались в вооруженное противостояние сербской армии и албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, начав бомбить Югославию. Спустя пять лет погромы косовских албанцев привели к массовому переселению сербского народа из края: за время конфликта было уничтожено множество сербских исторических и культурных памятников.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии, не признавшей этого решения. Россия, Израиль, Испания, Китай и ряд других государств также не признают новый статус самопровозглашенной республики.