В Македонии на референдуме мужчина напал на полицейских

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Гражданин Македонии оскорблял избирателей, а затем напал на полицейских на избирательном участке в Скопье на референдуме о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, зарегистрированы еще шесть инцидентов, сообщило МВД республики.

"На избирательном участке в школе "Лазо Ангеловски" в Скопье гражданин 22 лет нарушал общественный порядок — оскорблял граждан и физически напал на сотрудников полиции. Он задержан и доставлен в отделение полиции муниципалитета Аэродром", — сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь МВД Тони Ангеловски.

По последним данным ведомства, зарегистрированы еще шесть инцидентов в ходе волеизъявления. На местах для голосования в населенных пунктах Колония, Гостивар, Струга, и Штип задержаны проводившие незаконную фотосъемку избирателей и материала для голосования, в городах Кочани и Гостивар зарегистрированы случаи оскорбления избирателей.

По данным ГИК, точное число граждан, обладающих правом голоса — 1 миллион 806 тысяч 336 человек. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита следит около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.