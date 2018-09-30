В Македонии на референдуме мужчина напал на полицейских

СКОПЬЕ, 30 сен – РИА Новости. Гражданин Македонии оскорблял избирателей, а затем напал на полицейских на избирательном участке в Скопье на референдуме о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, зарегистрированы еще шесть инцидентов, сообщило МВД республики.
По последним данным ведомства, зарегистрированы еще шесть инцидентов в ходе волеизъявления. На местах для голосования в населенных пунктах Колония, Гостивар, Струга, и Штип задержаны проводившие незаконную фотосъемку избирателей и материала для голосования, в городах Кочани и Гостивар зарегистрированы случаи оскорбления избирателей.
Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита следит около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.