В Японии на выборах губернатора Окинавы лидирует сторонник вывода баз США

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Оппозиционер и приверженец идеи о выводе американских военных баз за пределы японской Окинавы Дэнни Тамаки станет новым главой префектуры, свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных агентством Киодо и телеканалом NHK.

Выборы губернатора префектуры Окинава состоялись в воскресенье, несмотря на непогоду, вызванную прохождением мощного тайфуна "Трами". Главным соперником 58-летнего Тамаки был 54-летний Ацуси Сакима, поддерживаемый центральным правительством под руководством премьер-министра Синдзо Абэ.

Необходимость в избрании нового главы префектуры была вызвана кончиной бывшего губернатора Окинавы Такэси Онага в августе этого года. Дэнни Тамаки уже заявил, что он придерживается взглядов Онаги и будет продолжать его политику в отношении вывода американских баз за пределы префектуры, что противоречит позиции центрального правительства Японии, связанного обязательствами c Соединенными Штатами.

Примерно 20 лет назад правительство Японии само приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова Окинава и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".

Население Окинавы выступало против этого, и губернатор Онага в своей предвыборной кампании обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой. Позиция центральных властей Японии осталась неизменной. Ранее в августе, уже после кончины Онаги, власти префектуры Окинава отозвали разрешение на предоставление земельного участка с целью передислокации базы США в Гиноване, сославшись на допущенные нарушения закона при принятии такого решения.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.