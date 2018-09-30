Медведев поздравил российскую сборную с победой на чемпионате EuroSkills

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 и отметил, что конкурсанты из регионов России показали умение работать на уровне мировых стандартов.

"Поздравляю нашу сборную с блестящим выступлением на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2018! Конкурсанты из разных регионов России показали, что могут работать на уровне мировых стандартов, выигрывать соревнования у именитых соперников в честной и жесткой борьбе", — написал Медведев в соцсети Facebook

Как отметил премьер, соревнования EuroSkills-2018 еще раз доказали, что в России много амбициозных, квалифицированных, талантливых людей, которые готовы не просто работать, а делать это с полной самоотдачей.

Медведев поблагодарил всех, кто готовил участников к европейскому первенству и пожелал конкурсантам новых достижений и побед.

EuroSkills — самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe.

С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills-2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. По итогам соревнований Россия заняла первое место в медальном и балльном зачетах. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.