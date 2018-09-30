Во Вьетнаме нашли тело пропавшего полвека назад советского летчика

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух летчиков, сообщает телеканал "Звезда".
По словам историка авиации Николая Бодрихина, Поярков служил пилотом-инструктором во Вьетнамской народной армии. В апреле 1971 года он и его напарник пропали во время выполнения учебного полета на советском истребителе МиГ-21С.
"Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски", — рассказал в интервью телеканалу Бодрихин.
На протяжении последнего года в северной части страны по просьбе внучки пропавшего летчика проходила поисковая операция. Вместе с останками летчиков также были найдены обломки истребителя.