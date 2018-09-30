Во Вьетнаме нашли тело пропавшего полвека назад советского летчика

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух летчиков, сообщает телеканал "Звезда".

Тело одного из них предположительно принадлежит советскому офицеру Юрию Пояркову, пропавшему 47 лет назад.

По словам историка авиации Николая Бодрихина, Поярков служил пилотом-инструктором во Вьетнамской народной армии. В апреле 1971 года он и его напарник пропали во время выполнения учебного полета на советском истребителе МиГ-21С.

"Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски", — рассказал в интервью телеканалу Бодрихин.

На протяжении последнего года в северной части страны по просьбе внучки пропавшего летчика проходила поисковая операция. Вместе с останками летчиков также были найдены обломки истребителя.