В Сети заинтересовались задачей для китайских школьников

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае. Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions.

Ученикам (и зрителям) предлагается вычислить высоту стола, при условии, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 см, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе — 130 см.

Автор видео рассказывает о двух способах решения задачи. Первый — составить уравнение и затем "сократить" котов и черепах. Второй — мысленно наложить оба стола друг на друга и опять же "сократить" животных. Таким образом, мы получаем высоту стола — 150 см.

Видео набрало свыше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.