Конкурс "Мисс Финляндия — 2018" выиграла девушка с русскими корнями

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Титул "Мисс Финляндия — 2018" завоевала 23-летняя Алина Воронкова из города Пертунмаа. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

Отец девушки Дмитрий русский, а мать Светлана — ингерманландская финка. Родители присутствовали на конкурсе, поддерживая дочь.

По словам Алины Воронковой, она в совершенстве владеет русским и финским языками. Победительница также рассказала, что она жизнерадостный и общительный человек.

На своей странице в Инстаграме обладательница титула призналась, что шла к этой мечте целых три года. Она написала, что победить ей помогла вера в собственные силы.

Алина Воронкова будет представлять Финляндию в финале конкурса "Мисс Вселенная — 2018", который состоится 16 декабря в столице Таиланда — Бангкоке. Выступать за Россию будет Юлия Полячихина из республики Чувашия.