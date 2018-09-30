В ЛНР заявили, что Киев зимой отправит на Донбасс три тысячи новобранцев

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Украинские власти планируют отправить в Донбасс зимой 2019 года не менее трех тысяч новобранцев, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с двух до трех месяцев. Позже Генштаб Украины заявил, что продление призыва связано с увеличением числа призывников для комплектования войск Национальной гвардии Украины и государственной пограничной службы Украины.

"Нежелание граждан Украины проходить службу в рядах ВС Украины, массовые увольнения привили к низкой укомплектованности подразделений, таким образом, в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) уже в январе–феврале отправят не менее трех тысяч новобранцев, чтобы хоть как-то доукомплектовать подразделения", — сообщил Марочко.

Он также не исключил, что реальные цифры призванных в армию украинцев будут отличаться в большую сторону от опубликованных данных.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.