В ЛНР заявили о 66 обстрелах со стороны силовиков с начала перемирия

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что с момента объявления "школьного перемирия" зафиксировали 66 его нарушений со стороны украинских силовиков.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное перемирие", приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За период "школьного перемирия" представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 66 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований по территории ЛНР", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале в воскресенье.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстрелах территории республики со стороны ВС Украины применялись артиллерийские системы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82 и 120 миллиметров, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Зафиксированы повреждения 13 объектов гражданской инфраструктуры", — уточняется в сообщении.

Дополняется, что представительство ЛНР в СЦКК призывает Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ дать соответствующую оценку "грубейшим нарушениям минских соглашений украинской стороной".