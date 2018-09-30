Украинский митрополит попросил верующих встать на защиту Почаевской лавры

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир обратился к православным христианам с призывом помочь защитить монастырь.

В его обращении, размещенном на сайте обители, говорится, что Лавре, возможно, понадобится не только моральная поддержка, но и "физическое присутствие".

"Теперь не 17-й год двадцатого века, и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина — по духу, грозят расправой, а потому защитим свою святыню. Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской Лавры, нашей православной украинской святыни, и не только украинской, но всемирной святыни, будем готовы, чтобы ее защитить. Дополнительно мы постараемся вас проинформировать когда приехать", — говорится в обращении.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки "украинской автокефалии" — административной независимости от других церквей.

Каноническим церквям стали поступать угрозы от радикалов. Кроме того, несколько дней назад боевики "Правого сектора"* захватили Свято-Троицкий храм в Ивано-Франковской области, пострадали несколько человек. Радикалы пообещали устроить провокации и в отношении других церквей. Это подтвердил и наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, сообщивший о поступающих угрозах.

Предоставление автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и о том, что епископы РПЦ не могут служить вместе с архиереями Константинопольской церкви. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата.

* Запрещенная в России организация