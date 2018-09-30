Тирана: албанцы в Македонии должны проголосовать "за" на референдуме

Герб Албании на одной из площадей в Тиране

Герб Албании на одной из площадей в Тиране

АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр Албании Эди Рама потребовал от всех албанцев в Македонии проголосовать на референдуме "за" вступление страны в НАТО и ЕС, а те, кто не проголосует, по его словам, станут предателями, сообщает государственное Албанское телеграфное агентство АТА.

"Воскресенье — день, когда каждый албанец должен пойти проголосовать за европейскую Македонию, Македонию следующего поколения македонцев и албанцев как двух народов, которые основали эту страну и являются двумя сторонами одной медали", — сказал Рама во время пресс-конференции после заседания правительства в субботу вечером.

"Каждый албанец (в Скопье) должен понимать, что если он не будет голосовать, чтобы поддержать референдум, он предаст свой дом и следующее поколение македонцев и албанцев. Все очень просто", — цитирует слова премьера государственное информационное агентство Албании.

Албанцы, по последней переписи 2002 года составили 25% населения Македонии.

Граждане Македонии в воскресенье голосуют на консультативном референдуме о переименовании страны в Республику Северная Македония по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.

Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?". Значительная часть населения страны, по мнению аналитиков, склоняется к бойкоту референдума.

Перед референдумом Скопье посетило множество высокопоставленных западных политиков, призывавших голосовать "за" договор и вступление в НАТО и ЕС. Посол Франции в Скопье Кристиан Тимонье заявил, что на референдуме граждане выбирают "между Северной Македонией и Северной Кореей". При этом никто не обвиняет страны Запада во вмешательстве в референдум.