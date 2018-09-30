На референдум в Македонии за четыре часа пришли 8,12% избирателей

Плакаты к референдуму в Македонии об изменении названия страны, которое откроет путь для вступления в НАТО и Европейский союз в Скопье, Македония. 28 сентября 2018

Плакаты к референдуму в Македонии об изменении названия страны, которое откроет путь для вступления в НАТО и Европейский союз в Скопье, Македония. 28 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Явка на консультативном референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС за первые четыре часа голосования составила 8,12%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике 30 сентября проходит референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

Явка на македонском референдуме имеет особое значение из-за бойкота плебисцита со стороны противников соглашения Скопье и Афин.

"Явка на 11.00 (12.00 мск) составила 8,12%, голосование идет без жалоб и нарушений", — заявила журналистам пресс-секретарь комиссии Люпка Гугучевска.

Она добавила, что избирком отклонил три жалобы граждан, не нашедших себя в избирательных списках, так как они не были зарегистрированы МВД на данных адресах.

Од обработените податоци во ДИК до 11:00 часот, процентот на излезност на гласачите е 8,12% — ДИК / SEC (@Izbori_Mk) 30 сентября 2018 г.

​Председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.

По данным ГИК, точное число граждан, обладающих правом голоса — 1 миллион 806 тысяч 336 человек. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) на 3480 местах для голосования. Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита следят около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.