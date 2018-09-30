В Китае мама и тети пришли на помощь тонущему слоненку

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором слоны в китайской провинции Юньнань спасают тонущего детеныша.

При пересечении реки отбившегося от стада слоненка начало уносить течением. Мама поспешила ему на помощь, а за ней последовали и две его тети. Они долго пытались помочь ему выбраться, однако сильные потоки воды тянули его обратно в реку.

Слонихи не сдавались: образовав "спасательный коридор", они постепенно смогли вытолкнуть детеныша на берег.

Ранее ученые заявляли, что азиатским слонам свойственны такие чувства, как стресс и страх. Помимо того, поведение и эмоции одной особи зачастую передаются другим. Так, переживания могут охватить целую группу слонов. Доказано, что между этими животными существуют крепкие социальные связи. Например, если член группы ранен, остальные помогают ему встать и уйти, поддерживая с двух сторон.