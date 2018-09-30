Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего ранее в сентябре межкорейского саммита в Пхеньяне подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан, фотографии новых питомцев были обнародованы в воскресенье на сайте администрации южнокорейского главы.

Подаренные собаки уже прошли необходимый для ввоза в Южную Корею карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец в четверг, 27 сентября. Мальчик, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а девочка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми, отмечается в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Примечательно, что у Мун Чжэ Ина уже есть одна собака породы Пхунсан по кличке Мару.

Президент Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

<곰이와 송강이를 소개합니다>

평양에서 열린 2018 남북정상회담 당시 북측은 풍산개 암수 한 쌍을 선물로 전달했습니다. 개들은 동물검역 절차를 진행한 후 지난 주 목요일인 9월 27일에 청와대에 왔습니다.

풍산개는 북한 천연기념물 제368호로 주인을 잘 따르며 용맹한 성격으로 알려져 있습니다. pic.twitter.com/wxOib9APCI — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 сентября 2018 г.

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