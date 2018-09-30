Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

"Я прошу всех своих братьев быть готовыми работать круглые сутки для того, чтобы завершить эвакуацию", — обратился представитель ведомства Сутопо Пурво Видодо к военным, направленным на место катастрофы.

Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.

Информации о жертвах или пострадавших среди россиян не поступало.

Три выходца из Франции, один гражданин Южной Кореи и один из Малайзии числятся пропавшими без вести.

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Выделена помощь

Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим, сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.

Средства выделят в воскресенье, чтобы спасатели могил оперативно приступить к работе. Власти не исключают, что сумма будет увеличена.

Глава Минфина отметила, что правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры.

Активность тектонических плит

В минувшую пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.