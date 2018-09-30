Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Я прошу всех своих братьев быть готовыми работать круглые сутки для того, чтобы завершить эвакуацию", — обратился представитель ведомства Сутопо Пурво Видодо к военным, направленным на место катастрофы.
Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.
Информации о жертвах или пострадавших среди россиян не поступало.
Три выходца из Франции, один гражданин Южной Кореи и один из Малайзии числятся пропавшими без вести.
Выделена помощь
Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим, сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.
Средства выделят в воскресенье, чтобы спасатели могил оперативно приступить к работе. Власти не исключают, что сумма будет увеличена.
Глава Минфина отметила, что правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры.
Video from my indonesian friend 🙏🏻 #IndonesiaEarthQuake #tg2 @tg2rai pic.twitter.com/W7MSAtf9Sa— Manuela Moreno (@nunimorenoTg2) 29 сентября 2018 г.
Активность тектонических плит
В минувшую пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).
В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.