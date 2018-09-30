Глава МВД США допустил возможность морской блокады России‍

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США при необходимости могут организовать морскую блокаду России. Об этом заявил глава МВД Соединенных Штатов Райан Зинке на выступлении в Питтсбурге, сообщает Washington Examiner.

"У нас есть возможность благодаря ВМС гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок", — сказал Зинке.

По его словам, подобная мера помешает поставкам российских энергоносителей на Ближний Восток. Зинке считает, что продажа энергоресурсов — единственный источник доходов для Москвы. Кроме того, он объяснил активную политику России в ближневосточных странах желанием Москвы продавать нефть и газ так же, как и Европе.

Экономическое давление

Министр внутренних дел также отметил, что ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. По его словам, существует два варианта решения подобных вопросов.

Зинке считает, что военным вариантом "лучше не пользоваться". Он заявил, предпочтительнее использовать экономическое давление и вытеснять российские энергоресурсы.

Он выразил уверенность, что Вашингтон может справиться с такой задачей, поскольку считает США крупнейшим производителем нефти и газа.

"Лучше жевать, чем говорить"

На заявление американского министра ответил сенатор Алексей Пушков. Он назвал обвинение в поставках российских энергоносителей на Ближний Восток "полным бредом".

Политик подчеркнул, что блокада со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", — добавил парламентарий.