На референдуме в Македонии за два часа проголосовали 2,45% избирателей

Плакаты к референдуму в Македонии об изменении названия страны, которое откроет путь для вступления в НАТО и Европейский союз в Скопье, Македония. 28 сентября 2018

Плакаты к референдуму в Македонии об изменении названия страны, которое откроет путь для вступления в НАТО и Европейский союз в Скопье, Македония. 28 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Явка на консультативном референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС за первые два часа голосования составила 2,45%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

"Явка на 9.00 (10.00 мск) составила 2,45%, голосование идет без жалоб и нарушений", — заявила на брифинге пресс-секретарь избиркома Люпка Гугучевска.

Она уточнила, что, несмотря на разные данные в СМИ и указанные на сайте комиссии 3513 мест для голосования, реальное число избирательных участков составило 3480.

По данным ГИК, точное число граждан, обладающих правом голоса — 1 миллион 806 тысяч 336 человек. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?".

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита будут следить около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.

Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан.

Различные социологические исследования показывают вероятность явки от 40% до 60%.