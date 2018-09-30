В посольстве в Индонезии нет данных о погибших при землетрясении россиянах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Информация о жертвах или пострадавших среди россиян в результате землетрясения и цунами в Индонезии по-прежнему не поступала, заявил РИА Новости атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

"По-прежнему не поступала", — сказал Тетюшин, отвечая на вопрос, поступала ли информация о погибших или пострадавших россиянах.

Ранее Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщило, что число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832. Отмечается, что три выходца из Франции, один южнокореец и малайзиец числятся пропавшими без вести.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.