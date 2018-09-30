МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших.

Утром в пятницу недалеко от города Палу на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Позднее в этом же районе зафиксировали еще один толчок магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Последствия землетрясения и цунами в Индонезии

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

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В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.