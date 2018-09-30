Известный украинский журналист назвал соотечественников "нацией болванов"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK признался, что считает украинцев "нацией болванов".
По словам уроженца Львова, быть писателем в его стране крайне сложно, поскольку украинцы не привыкли читать.
Дроздов добавил, что Украина — та страна, в которой большое значение имеет именно визуальная информация.
"Для нас важно не то, что есть на самом деле, а то, как оно выглядит. На выборах у нас конкурируют не тексты, не мысли, а картинки — телеролики, визуальная реклама… В такой стране очень трудно", — сказал он.
Остап Дроздов — автор двух романов. Помимо писательской и журналистской деятельности он ведет лекции, а также участвует в круглых столах и дискуссиях.