Известный украинский журналист назвал соотечественников "нацией болванов"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в прямом эфире телеканала ZIK признался, что считает украинцев "нацией болванов".

По словам уроженца Львова, быть писателем в его стране крайне сложно, поскольку украинцы не привыкли читать.

"В Украине очень плохой книжный рынок, мы не читающая нация. Мы — нация болванов, которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит. <…> Нам с детства не прививают культуру чтения и акцептации текстов", — заявил журналист.

Дроздов добавил, что Украина — та страна, в которой большое значение имеет именно визуальная информация.

"Для нас важно не то, что есть на самом деле, а то, как оно выглядит. На выборах у нас конкурируют не тексты, не мысли, а картинки — телеролики, визуальная реклама… В такой стране очень трудно", — сказал он.

Остап Дроздов — автор двух романов. Помимо писательской и журналистской деятельности он ведет лекции, а также участвует в круглых столах и дискуссиях.