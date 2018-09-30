Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (267)

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 26 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 95 мин и снарядов, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.