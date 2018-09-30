В Македонии проходит референдум о переименовании страны

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. В Македонии началось голосование на консультативном референдуме о переименовании страны, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

По данным ГИК, проголосовать могут 1 806 336 человек. Референдум пройдет с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Людям придется ответить на вопрос "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Первые данные ожидаются вечером в воскресенье, официальные предварительные результаты избирком обязан огласить в течение 24 часов после закрытия участков, а окончательные — в 15-дневный срок. За ходом плебисцита будут следить около 12 тысяч местных и порядка 500 иностранных наблюдателей.

Референдум носит консультативный характер. Однако, по законодательству Македонии, для его успеха требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан.

Различные социологические исследования показывают вероятность явки от 40% до 60%.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония. Он урегулирует продолжавшийся свыше 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требовала изменить его, чтобы не было путаницы из-за названия греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет Республикой Северная Македония.

Договор между двумя странами открывает Скопье путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.