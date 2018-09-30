На помощь пострадавшим в Индонезии выделят 37 миллионов долларов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство Индонезии планирует выделить более 37 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси, сообщило агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны.
Индравати отметила, что сейчас правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры.
Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв землетрясения в городе Палу в Индонезии достигло 420.